Die Buga-Macher geben sich viel Mühe, um die Umweltbelastung durch das Verkehrsaufkommen zu minimieren: So enthält etwa jedes Tages- und Zwei-Tages-Ticket auch einen Fahrschein, um aus der gesamten Metropolregion mit Bus und Bahn anreisen zu können – was bei vielen anderen Großveranstaltungen ebenfalls längst Standard ist. Zudem werden 3000 Fahrradabstellplätze eingerichtet und neben Straßenbahnen auch Elektro- und Wasserstoffbusse eingesetzt. Aber unterm Strich bleibt der Verkehr unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten das größte Problem der Buga: Schätzungen zufolge reisen 35 bis 40 Prozent der erwarteten 2,1 Millionen Besucher mit dem Auto an. Und das verhagelt die CO2-Bilanz – obwohl die Reisebusse da noch gar nicht eingerechnet sind. Zwar soll es auf den Parkplätzen Automaten geben, an denen die Besucher ihre Emissionen durch Ausgleichszahlungen kompensieren können, beispielsweise indem Wiederaufforstungsprojekte finanziert werden. Aber wie viele das tatsächlich tun werden, bleibt abzuwarten. Der Verkehr ist es auch, der letztlich einen Strich durch die zeitweise angedachte Klimaneutralität der Veranstaltung machte: „Ausgleichsmaßnahmen in dieser Größenordnung können wir nicht finanzieren“, sagt Buga-Chef Schnellbach. „Zumal wir wenig bis keinen Einfluss darauf haben, wie die Besucher hierherkommen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1