Die Bauarbeiten an der geplanten Stadtbahnlinie sind derzeit an vielen Stellen auf Franklin zu sehen. Die rund 1,8 Kilometer lange Strecke führt durch Funari und Franklin-Mitte und endet in einer Wendeschleife in Sullivan. Laut Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft soll sie Ende des Jahres in Betrieb gehen.

In diesem Jahr werden laut MWSP-Planerin Anne Pieper auch zwei kostenpflichtige Parkplätze auf Franklin öffnen. Der eine – mit circa 100 Plätzen – gleich im Februar neben dem ehemaligen Kino, das dann als Ersatzspielstätte fürs Nationaltheater dient. „Mitte des Jahres“ soll an der Wasserwerkstraße eine weitere Parkfläche mit rund 120 Plätzen in Betrieb gehen. An den Straßen finden sich an manchen Stellen gelb markierte Parkbuchten, die derzeit kostenfrei nutzbar sind. Viele Bewohner beklagen allerdings, dass es im neuen Stadtteil zu wenige Parkplätze gibt, was sich auch beim Rundgang mit der MWSP zeigt. „Sind Sie von der Stadt Mannheim?“, ruft ein Mann aus dem vorbeifahrenden Auto. „Könnten Sie bitte Parkplätze organisieren hier auf Franklin?“.

Die MWSP hatte in diesem Zusammenhang in der Vergangenheit immer wieder betont, dass weniger Individualverkehr zum Konzept des Stadtteils gehöre und bemängelt, dass etwa vorhandene Car-Sharing-Angebote zu wenig genutzt würden. imo