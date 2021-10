Verkaufsstart mit besonderer Verlosung - Kalender dienen dem guten Zweck

Mannheim. Mit einer ganz besonderen Aktion startet am Samstag, 30. Oktober auf dem Wochenmarkt in G 1 der Verkauf der beliebten Benefiz-Adventskalender des Lions-Clubs Mannheim-Rosengarten. Das Original des Titelblatts, der von Conny Pflanz gestaltete Wasserturm, wird dort angeboten. Dazu werden auf dem Markt 400 Lose zu je zwei Euro verkauft. Gestaltet ist das Motiv „in Anlehnung an einen aktuellen Künstler und gerahmt – ein absolutes Unikat“, so Sigi Fournes vom Lions-Club. Der Erlös dieser Sonderverlosung geht direkt an das Kinderhospiz Sterntaler. Die Gewinnnummer wird im Internet veröffentlicht unter www.lions.de/web/lc-mannheim-rosengarten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1