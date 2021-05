Verkaufsstart der Freibad-Tickets

Mannheim. Online-Tickets für den Freibad-Saisonauftakt sind ab diesem Donnerstag erhältlich. Im Laufe des Tages würden die Karten für das Carl-Benz-Bad, in dem es am Samstag losgeht, unter schwimmen-mannheim.de freigeschaltet, so Fachbereichsleiter Uwe Kaliske auf Anfrage. Wer keinen Internet-Zugang hat, kann sein Ticket auch am Eissportzentrum kaufen. Die Kasse ist am Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. In den anderen städtischen Freibädern beginnt die Saison am 3. Juni.

AdUnit urban-intext1