Vergünstigter Vorverkauf für Bundesgartenschau endet

Mannheim. Noch bis zum 13. April läuft der vergünstigte Vorverkauf für Tages- und Zweitageskarten sowie Dauerkarten und Gutscheine für die Bundesgartenschau. Dauerkarten und Tageskarten bekommt man bei der Tourist-Info am Hauptbahnhof (Montag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr, Freitag 10 bis 17 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr) und beim Container der Tourist-Info am Paradeplatz. Der ist Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Zudem sind am Haupteingang des Luisenparks in der Theodor-Heuss-Anlage von 9 bis 19 Uhr von Montag bis Samstag zwei Kassen geöffnet.

Da die Dauerkarten personalisiert sind, wird man fotografiert oder muss, wenn die Karte verschenkt werden soll, ein Foto der Person mitbringen, die die Karte erhalten soll.

Noch bis 13. April gibt es die Dauerkarten zum reduzierten Vorverkaufspreis. Erwachsene zahlen 130 Euro, später 145 Euro. Die Dauerkarte für junge Menschen bis 24 Jahre kostet jetzt 60 Euro, später 65 Euro, für Begünstigte 85 Euro jetzt, dann 95 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre zahlen nichts. Wer im Vorverkauf erworbene Gutscheine für eine Dauerkarte hat, muss sie bis 13. April einlösen – sonst wird der teurere Preis fällig.

Tageskarten gibt es auch beim „MM“-Ticketshop bei Thalia in P 7, im Engelhorn Modehaus, im Engelhorn Sporthaus, im Mercure Hotel F 7 und bei Juwelier Jacob in Feudenheim.