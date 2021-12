Vergnügen im Schnee

Der „Mannheimer Morgen“ hat in Kooperation mit der Ski- und Snowboardschule Mannheim einen freien Platz für eine einwöchige Ski-Jugendreise nach Obertauern mit Vollpension und Skipass im Wert von 799 Euro verlost. Der glückliche Gewinner der Reise heißt Ricardo Pikula und kommt aus Laudenbach. Pikula darf sich nun laut Veranstalter auf „Schneevergnügen auf 147 Pistenkilometern“, Skikurse und viel Programm freuen.

Mit Betreuung unterwegs

Die Reise steht unter dem Motto „YOSO – You only Ski once!”. Sie richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Übernachtet wird im Tauernhof in Obertauern, mit inbegriffen ist die Busfahrt von Mannheim in den Alpenort und zurück. Eine Betreuung durch ausgebildete Ski- und Snowboardlehrer findet statt, so der Veranstalter. Die Angebote sind für jedes Können und alle Anforderungen gedacht. Zudem gibt es ein altersgerechtes und abwechslungsreiches Abendprogramm. red