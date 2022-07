Vergessene Kerze löst Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim aus

Mannheim. Ein Mehrfamilienhaus in Mannheim-Waldhof ist am Samstagabend kurz vor 21 Uhr in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren mehrere Rettungskräfte vor Ort in der Schwalbacher Straße im Einsatz. Informationen zufolge soll eine vergessene Kerze auf dem Wohnzimmertisch den Brand ausgelöst haben. Die Wohnungsinhaberin war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Das Mehrfamilienhaus wurde durch die Feuerwehr vorsorglich geräumt und der Brand in der betreffenden Wohnung im dritten Obergeschoss gelöscht. Es entstand kein Personenschaden, jedoch entstand in der Brandwohnung ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 50.000 Euro. Die Wohnung ist aufgrund des Brandschadens nicht mehr bewohnbar. Die Wohnungsinhaberin kommt nun bei Angehörigen unter.

Rettungskräfte sind derzeit im Mannheimer Stadteil Waldhof im Einsatz. Dort brennt es in einem Mehrfamilienhaus. © Priebe

