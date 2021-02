Mannheim. Das Gesundheitsamt hat am Dienstag erneut zwei Todesopfer in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Eine über 90 Jahre alte Frau und ein über 80 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Pflegeeinrichtungen. Zudem gibt es 54 neue Fälle, in denen das Virus nachgewiesen wurde. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz (die Summe der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner) nach den Zahlen der Stadt auf 70,2.

Verena Burel begrüßte die Gerichtsentscheidung. © T. Capuana-Parisi

AdUnit urban-intext1

Der Inzidenzwert könnte nun entscheidend dafür sein, dass die vom baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof in Mannheim am Montag gekippte Ausgangssperre doch noch über Donnerstag hinaus gelten soll. Das kündigte am Dienstag jedenfalls Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für alle Kommunen mit einer Inzidenz von mehr als 50 an.

„Geht’s noch?“

Als das am Nachmittag bekannt wird, schreibt dem „MM“ Leser Michael Sinthern: „Geht’s noch? Die Ausgangssperre wurde eingeführt mit der Begründung, die Inzidenz liegt über 200. Jetzt kommt die Landesregierung und sagt, es gibt lokale Ausgangssperren, wenn der Inzidenzwert über 50 liegt.“ Er sei jetzt sehr enttäuscht, so der Leser.

So dürfte es auch weiteren Menschen aus Mannheim gehen, die diese Redaktion noch vor Kretschmanns Ankündigung zum vermeintlichen Ende der Ausgangssperre befragte. Verena Burel etwa begrüßte das Urteil des Gerichtshofs. „Wir sind in einer Situation, in der die Ausgangssperre bei der sinkenden Inzidenzzahl nicht mehr tragbar ist“, sagte die 33-Jährige. „Wer sich treffen will, tut es ohnehin.“

AdUnit urban-intext2

Als sinnvoll bezeichnete Verena Burel, dass Kontaktbeschränkungen weiterhin aufrecht erhalten werden sollen. Auch aus persönlichen Gründen würde ihr aber ein Wegfall der Sperre sehr helfen. Wenn sie sich mit ihrem besten Freund treffe, der um die Ecke wohne, müsse sie vor 20 Uhr nach Hause hetzen. Auch ihren Lebensgefährten stresse es, wenn er mit der Tochter seine Eltern in Stuttgart besuche und pünktlich um 18 Uhr wieder losfahren müsse, um rechtzeitig daheim zu sein. Auch Hopeton Dias zeigte sich über das vermeintliche Ende der Ausgangssperre sehr erfreut. Anfangs hätten die Menschen Covid 19 sehr ernst genommen, und das Land habe die Pandemie unter Kontrolle gehabt. Doch als die Leute fälschlicherweise gedacht hätten, Corona sei vorbei, hätten sie vieles schleifen lassen. „Mit der Ausgangssperre wurde die Freiheit der Menschen eingeschränkt, und sie durften sich nicht mehr so bewegen, wie sie wollten“, sagte der 40-Jährige.

Wieder verantwortungsvoller?

Nun würden sich die Menschen wieder verantwortungsbewusster und vorsichtiger verhalten, so Dias. Und sie würden sich freuen, „wenn sie nicht mehr vor 20 Uhr nach Hause hetzen müssen, wieder mehr Zeit damit verbringen können, Freunde zu besuchen, Sport im Freien und Spaziergänge zu machen“.

AdUnit urban-intext3

Auch Simone Burel hatte die Entscheidung der Mannheimer Richter begrüßt, „weil ich mir und allen anderen mehr Selbstverantwortung wünsche“. Die 34-Jährige hat sich, wie sie erklärt, stets an die Kontaktbeschränkungen gehalten und beabsichtigt nicht, abends viele andere Leute zu treffen. Für sie sei die Ausgangssperre dennoch hinderlich, „da ich meistens einen vollen Arbeitstag habe und erst gegen 19 oder 20 Uhr zum Joggen komme“. Diese Zeit möchte Simone Burel wieder für Sport oder Spaziergänge nutzen. Das wäre für sie gerade, wenn es abends wieder heller wird, sehr wichtig. Gleichzeitig wünscht sie sich von ihren Mitmenschen mehr Sensibilität, und hofft, dass nicht mehr Partys oder große Familienfeiern aufgelöst werden müssen, weil sich zu viele Leute getroffen haben.

Unter Zeitdruck nach Hause

AdUnit urban-intext4

Auch Anna Marissa Calaitzis nahm die Nachricht vom Ende der Sperre anfangs freudig auf. Dann müsse sie nicht mehr unter Zeitdruck nach Hause fahren, wenn sie einen Spaziergang gemacht oder jemanden besucht habe, sagte die 25-Jährige. Das gelte auch, wenn sie Besuch von außerhalb bekomme. Da die Eltern der Mannheimerin in der Pfalz wohnen, ist sie ebenfalls unter Druck, pünktlich vor der Sperrstunde daheim zu sein. „Ich habe deshalb öfter bei ihnen übernachtet“, erzählte sie. Positiv fände sie auch, wenn ihr Mann abends noch mal kurz in den Supermarkt fahren könnte. Für sie als Mutter eines zweijährigen Sohnes gelte jedoch: „Nach 20 Uhr ist bei mir sowieso tote Hose“, lachte sie.

Melina Bucher freute sich ebenfalls über den Richterspruch. Die Ausgangssperre habe zwar „für mich nicht so große Auswirkungen, da ja unter anderem die Gastronomie noch zu ist“. Trotzdem würde die Handtaschendesignerin ein Ende der Sperre als Erleichterung empfinden. „Abends komme ich immer erst um 20 oder 21 Uhr von der Arbeit nach Hause“, sagt die 27-Jährige. Dadurch sei es für sie schwierig, im Supermarkt einzukaufen.

Ein klein wenig Hoffnung für alle, die sich verfrüht über die aufgehobene Ausgangssperre gefreut haben, besteht indes. Noch ist die von Kretschmann angekündigte Verlängerung nicht endgültig beschlossen. Auch wird sich die grün-schwarze Landesregierung eingehend mit den Vorgaben der Mannheimer Richter auseinandersetzen müssen. Demnach muss etwa die Bekämpfung der Pandemie ohne die Sperre „erheblich beeinträchtigt sein“. Allein „irgendwelche Nachteile“ bei der Eindämmung reichten nicht.