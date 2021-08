Verfolgungsjagd mit Kollision auf Autobahn

Mannheim/Neckargemünd. Eine 36-jährige Autofahrerin hat am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr am Alten Messplatz in Mannheim während einer Polizeikontrolle die Flucht ergriffen. Laut Angaben der Polizei zeigte sie deutliche Anzeichen für Drogenbeeinflussung.

Nachdem sich die Frau zunächst kooperativ zeigte und Führerschein und Fahrzeugschein aushändigte, startete sie unvermittelt den Motor, verriegelte ihr Fahrzeug und fuhr anschließend los. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, einem weißen VW Golf. Die Fahrerin flüchtete mit hoher Geschwindigkeit, ohne die Verkehrsregeln zu beachten, zunächst in Richtung Innenstadt. Von dort raste sie weiter durch die Quadrate, an Schloss und Hauptbahnhof vorbei in Richtung Autobahn. Auf der Autobahn beschleunigte sie ihr Fahrzeug bis auf eine Geschwindigkeit von rund 200 km/h. In Höhe Mannheim-Seckenheim kam es zur Kollision mit dem verfolgenden Streifenwagen. Anschließend raste sie durch den Baustellenbereich, wobei sie die dort tätigen Bauarbeiter gefährdete. Am Autobahnkreuz Heidelberg bog die Flüchtende in Richtung Karlsruhe ab. Um eine Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer zu verhindern, wurde die Verfolgung schließlich am Autobahnkreuz Walldorf abgebrochen.

Das Fahrzeug der 36-jährigen Frau wurde zwischenzeitlich gegen 14 Uhr auf einem Parkplatz in einem Waldgebiet bei Neckargemünd aufgefunden.

Derzeit dauern weitere Ermittlungsmaßnahmen der Verkehrspolizei Mannheim an. Die Beschlagnahme des Fahrzeugs sowie die Durchsuchung der Wohnung der Frau nahe des Parkplatzes, auf dem ihr Auto gefunden wurde, werden derzeit geprüft. Was der Hintergrund für die Flucht der 36-Jährigen war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

