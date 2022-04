Verfolgungsjagd auf Flucht vor Kontrolle

Weil er keine Fahrerlaubnis hatte und unter Drogeneinfluss stand, hat sich ein 39-jähriger Autofahrer am frühen Mittwochmorgen auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle eine Verfolgungsjagd mit Polizeistreifenwagen geliefert. Gegen 3.40 Uhr raste der 39-Jährige vor eine Kontrolle in der Mittelstraße mit seinem Mercedes davon. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug durch die Neckarstadt, Innenstadt und Oststadt, bevor es in der Angelstraße in Neckarau gestoppt werden konnte. Wie sich herausstellte, waren die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet und das Fahrzeug selbst einige Tage zuvor stillgelegt worden. Zudem bestand kein Versicherungsschutz. Da der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. dir/pol

