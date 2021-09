Sie sehen sich als „Club von Mannheimerinnen für Mannheim“: So definiert Präsidentin Alexandra Götz den Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreis (DAFAK). Seit 70 Jahren stellen die Mitglieder sich, ihre Ideen, ihre Arbeitskraft und ihre Verbindungen in den Dienst sozialer Projekte sowie der Völkerverständigung und haben so schon über zwei Millionen Euro an Spenden erwirtschaftet. Jetzt

...