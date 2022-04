Verein sammelt Spenden für Geflüchtete in Kilis

Mannheim. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine sind mittlerweile weltweit spürbar – auch in der türkischen Stadt Kilis an der Grenze zu Syrien. Denn bereits vor Ausbruch des Krieges hat laut dem Verein „Mannheim hilft ohne Grenzen“ die anhaltende Inflation in der Türkei zu einem immensen Anstieg der Lebensmittelpreise geführt.

Weil das viele Menschen in Kilis weiter in die Armut reibt, ruft der Verein wieder zu Spenden für Hilfsbedürftige in der türkischen Grenzstadt auf. Der Verein nimmt dazu wieder den diesjährigen Fastenmonat Ramadan zum Anlass, der traditionell im Zeichen der Solidarität und der Nächstenliebe steht, um auf die weiterhin verheerende Lage der Menschen in Kilis aufmerksam zu machen. Denn viele geflüchtete syrische, aber auch türkische Familien könnten sich mittlerweile kaum mehr Grundnahrungsmittel leisten, lebten schon seit dem Ausbruch des Syrienkriegs in extremer Armut. „Da sich die Situation vor Ort leider weiter verschlechtert hat, möchten wir mit unseren Spenden auch dieses Jahr zeigen, dass wir die Menschen in Kilis auch in den aktuell weltweit schwierigen Zeiten nicht vergessen haben“, schreibt Mustafa Dedekeloglu, Vorsitzender des Vereins in einer Pressemitteilung.

Verein hilft vor Ort

Das Ziel der Spendenaktion: Gelder für 1000 Lebensmittelpakete für hilfsbedürftige syrische und türkische Menschen in Kilis zu sammeln. Mit einer Spende von 25 Euro kann bereits eine Familie mit einem Paket mit rund 25 Kilo Grundnahrungsmitteln versorgt werden. Weitere Spenden sollen den Menschen in Form von Lebensmittelgutscheinen zugutekommen. Um sicherzustellen, dass die Spenden wirklich bei den Menschen ankommen, wird der Vereinsvorstand Mitte April wieder auf eigene Kosten nach Kilis reisen, um die Verteilung zusammen mit einer türkischen Hilfsorganisation vor Ort zu organisieren.

Spendenkonto: Mannheim hilft ohne Grenzen e.V., Verwendungszweck: Spende Kilis 2022, IBAN: DE23 6709 0000 0095 9221 04, BIC: GENODE61MA2, VR Bank Rhein-Neckar eG.

