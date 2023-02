Verein ruft zu Spenden auf

Der Verein Alevitische Jugend Rhein-Neckar sammelt mit einer Spendenaktion Geld zur Unterstützung der Erdbebenopfer in der Türkei. Hierzu gibt es an diesem Samstag, 18. Februar, ab 12 Uhr einen Kuchenverkauf am Marktplatz, R 1/S 1, und vor dem Hauptbahnhof am Hauptzugang, teilt der Verein mit. Die Spendengelder kommen unter anderem Menschen in Kahramanmaras, Gaziantep, Hatay, Adiyaman, Osmaniye, Kilis, Adana, Sanlurfa, Malatya, Elazig und in Diyarbakir zugute. Vergangene Woche kamen bei der Spendenaktion der Alevitischen Jugend Rhein-Neckar bereits 5000 Euro zur Unterstützung der Erdbebenopfer zusammen. vs

