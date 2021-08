Verein Rhein-Neckar-Industriekultur bietet mehr Touren am Abend

Mannheim. Der Verein Rhein-Neckar-Industriekultur bietet wegen der hohen Nachfrage zusätzliche Schiffstouren in den Mannheimer Industriehafen an. Wie der Verein mitteilte, starten die Rundfahrten am Mittwoch, 11., Freitag, 13., Mittwoch, 18., Samstag, 21., und Freitag, 27. August, jeweils um 19 Uhr. An den Freitagen 3. und 10. September legen die Schiffe bereits um 18.30 Uhr ab, am 24. September um 17.30 Uhr. Je nach Wetter- und Corona-Lage könne es sein, dass es auch bei den bisher ausgebuchten Terminen kurzfristig noch weitere Plätze gibt. Informationen dazu gibt es im Internet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Infos und Tickets für die Touren: rhein-neckar-industriekultur.de