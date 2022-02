Verein codiert Fahrräder

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Mannheim codiert Fahrräder, um Diebstähle zu vermieden und die Aufklärungsrate zu erhöhen. Die Termine: Mittwoch, 2. März, 16 bis 18 Uhr, bei der Fahrradwerkstatt im MPB-Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof und Samstag, 5. März, 11 bis 14 Uhr, bei Zweirad Stadler in der Casterfeldstraße in Neckarau. Der Code wird mit einem speziellen Werkzeug in den Rahmen unterhalb des Sattels geprägt und zusätzlich mit einem auffallenden Aufkleber versehen. Er enthält verschlüsselte Angaben zu Besitzerin oder Besitzer, die den Behörden eine Zuordnung des Rades ermöglichen.

Wie der ADFC mitteilt, müssen Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer mitgebracht werden. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung durchführen lassen.

Die Codierung eines Fahrrades kostet 15 Euro, ADFC-Mitglieder zahlen 8 Euro. Weitere Informationen gibt es unter 0621/9766093 oder 01575/1307128. red

