Verdi ruft zu Warnstreiks in Mannheimer Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen auf

Mannheim. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Stadt Mannheim für Mittwoch, 8. März, zu einem Warnstreik aufgerufen. Dies teilte die Stadt am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Demnach seien die Fachbereiche Bildung, Tageseinrichtungen für Kinder sowie Jugendamt und Gesundheitsamt von dem Streik betroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle städtischen Tageseinrichtungen für Kinder werden am Streiktag geschlossen sein. Da es sich zudem um einen eintägigen Warnstreik handelt, wurde keine Notdienstvereinbarung getroffen. Ebenfalls geschlossen bleiben die Einrichtungen der Schulkindbetreuung sowie die Randzeitenbetreuung an Ganztagsschulen. Ein Mittagessen werde weder in der Hortbetreuung noch an den Ganztagsgrundschulen angeboten. Eine Notbetreuung findet auch hier nicht statt. Des Weiteren wird die Musikschule geschlossen bleiben und kein Unterricht stattfinden.

Bibliotheken in Mannheim voraussichtlich auch geschlossen

Auch die Zentralbibliothek im Stadthaus N1, die Bibliotheken im Dalberghaus sowie die Zweigstellen in den Stadtteilen bleiben aufgrund des Warnstreiks voraussichtlich geschlossen. Die mobile Bibliothek wird am Streiktag keine Haltestellen anfahren. Die Rückgabebox im Stadthaus und die Rückgabeklappe am Dalberghaus bleiben jedoch geöffnet.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Tarifkonflikt Warnstreik im Öffentlichen Dienst: Viele städtische Betriebe in Mannheim betroffen Mehr erfahren

Aufgrund des Warnstreiks könne es laut der Stadt auch in den Jugendhäusern und -treffs zu eingeschränktem Betrieb oder Schließungen kommen.