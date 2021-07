ver.di ruft in mehreren Betrieben in Mannheim und der Region zum Streik auf

Mannheim. Die Gewerkschaft ver.di bestreikt heute mehrere Betriebe in Mannheim und Umgebung. Betroffen sind die H&M Filialen in den Quadraten O7 und E1 sowie die Supermärkte „Kaufland“ in Mannheim und Dossenheim, teilte ver.di mit. Auch das Einrichtungshaus „IKEA“ in Walldorf soll an dem Streik teilnehmen. Hierzu sollen die Teilnehmenden vor ihren Betrieben bleiben. Mit dem Streik möchten die Gewerkschafter eine Erhöhung der Gehälter, Löhne und Ausbildungsvergütungen erzielen. Diese sollen in drei Schritten über 36 Monate hinweg angehoben werden. Der nächste Tarifverhandlungstermin findet voraussichtlich am 21. Juli statt.

