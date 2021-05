Verdacht von Bombenfunden bisher nicht bestätigt: Sondierung witterungsbedingt abgebrochen

Mannheim. Der Verdacht von zwei Bombenfunden in Mannheim hat sich bisher nicht bestätigt. Wie die Stadt am späten Mittwochnachmittag mitteilte, stellte sich dies bei der Sondierung der Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes heraus. Damit wird eine Evakuierung der betroffenen Wohngegend auf dem Waldhof am Mittwoch nicht erforderlich sein.

Die Arbeiten seien jedoch noch nicht final beendet, hieß es seitens der Stadtverwaltung weiter. An einem der beiden Verdachtspunkte wurden die Arbeiten witterungsbedingt eingestellt. Die Experten wollen die Sondierung zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Das weitere Vorgehen werde nun abgestimmt. Somit wurde nur für einen der beiden Verdachtspunkte eine Entwarnung der Experten ausgerufen. Für die Anwohnerinnen und Anwohner bestehe keinerlei Gefahr, betonte die Stadt in ihrer Mitteilung.

Bei Bauarbeiten in der Straße „Freier Weg“ auf dem Waldhof hatten sich am Dienstag zwei Bombenverdachtspunkte ergeben. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sondierte am Mittwoch ab 13.30 Uhr die Lage vor Ort.

Sollte sich der Verdacht eines Bombenfunds bestätigen und eine Entschärfung erforderlich sein, müsste eine Evakuierung der umliegenden Wohngegend veranlasst werden, hatte die Stadt am Dienstag bekanntgegeben. Dafür sei ein Sicherheitsradius von 300 Metern nötig. Betroffen wären zwischen 1.500 und 1.700 Bürgerinnen und Bürger.

