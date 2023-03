Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Mannheim - 45-Jähriger in U-Haft

Mannheim. Wegen Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern ist ein 45-Jähriger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft. Der Mann soll ein zwölfjähriges Mädchen sowie zwei Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren sexuell belästigt haben, teilen Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einer Straßenbahn am Paradeplatz soll sich der 45-Jährige am Samstag, 18. März, gegen 10.05 Uhr neben die 19-Jährige gesetzt und sie körperlich bedrängt haben. Als die junge Frau ihren Sitzplatz verlassen wollte, soll er ihr in den Intimbereich gefasst haben. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete der 45-Jährige aus der Straßenbahn.

Passant eilte zur Hilfe

Kurz darauf, gegen elf Uhr, soll er in einem Geschäft in Q1 einer 20-jährigen Verkäuferin an die Brust gegriffen haben. Eine halbe Stunde später befand er sich auf einer Aussichtsplattform in der Neckarstadt, wo er sich dem zwölfjährigen Mädchen genähert und an ihr Gesäß gefasst haben soll. Das Mädchen machte einen Passanten auf die Situation aufmerksam, der zur Hilfe eilte, worauf der 45-Jährige flüchtete. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen nach einer Fahndung festnehmen.

Der 45-Jährige wurde am Sonntag, 19. März, der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt und nach Erlass eines Haftbefehls wegen Wiederholungsgefahr in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern derzeit an.