Verdacht auf illegales Autorennen

Zwei Männer sollen sich ein illegales Autorennen geleistet haben. Wie die Polizei mitteilte, stellte sie die beiden Fahrer, die jeweils in einer Mercedes S-Klasse unterwegs waren, am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Untermühlaustraße fest. Die mutmaßlichen Raser seien in ihren „hochmotorisierten Kraftfahrzeugen“ bei erlaubten 50 km/h mit „einer Geschwindigkeit jenseits der 100 Stundenkilometer“ in Richtung Sandhofen unterwegs gewesen. Dabei sollen sie ständig die Fahrstreifen gewechselt und Rotlicht an Ampeln missachtet haben. Die Beamten folgten ihnen und stoppten sie. Die Beschuldigten bestritten, ein Rennen gefahren zu sein. Eine Erklärung für ihre Fahrweise hatten sie aber auch nicht. Ihre Führerscheine wurden einbehalten. red/kpl/see

