Verdacht auf illegalen Welpenhandel in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Zwei kranke Hundewelpen sollen in der Mannheimer Innenstadt illegal zum Verkauf angeboten worden sein. Nachdem die Polizei die beiden beschuldigten Personen samt den Tieren am Donnerstagmittag auf dem Paradeplatz antraf und sie anschließend mit aufs Revier nahm, wurde bei der Begutachtung der maximal acht bis neun Wochen alten Zwergspitzwelpen nach Behördenangaben festgestellt, dass die Vierbeiner vermutlich an der Infektionskrankheit Parvovirose leiden. Zudem seien sie anscheinend erst wenige Tage zuvor aus Bulgarien nach Deutschland gebracht worden. Es hätten lediglich gefälschte EU-Heimtierausweise vorgelegen, nur bei einem Hund habe ein Chip ausgelesen werden können.

„In Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt wurden die Hunde in behördliche Absonderung genommen und wurden folglich in einem Tierheim untergebracht“, berichtete die Polizei weiter. Die Welpenverkäufer müssten sich nun wegen Verstößen gegen das Tiergesundheitsgesetz, die Seuchenschutzverordnung und wegen Urkundenfälschung verantworten. Zusätzlich zu der erhobenen Sicherheitsleistung von 250 Euro sei der Eigentümer auch für die anfallenden Quarantänekosten der Hunde verantwortlich.

Eine Zeugin hatte die Polizei am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr über die zwei Personen am Paradeplatz aufmerksam gemacht.