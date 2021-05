Verdacht auf Bombenfunde auf dem Waldhof – Sondierung am Mittwoch, Evakuierung möglich

Mannheim. Bei Bauarbeiten in Mannheim hat sich in zwei Fällen ein Verdacht eines Bombenfunds ergeben. Die beiden Bombenverdachtspunkte befinden sich nach Angaben der Stadt vom Dienstag in der Straße „Freier Weg“ auf dem Waldhof. Am Mittwoch sollen Experten gegen 13.30 Uhr die Lage vor Ort sondieren.

AdUnit urban-intext1

Sollte sich der Verdacht bestätigen und eine Entschärfung erforderlich sein, müsste eine Evakuierung der umliegenden Wohngegend veranlasst werden, informierte die Stadt weiter. Dafür sei ein Sicherheitsradius von 300 Metern nötig. Betroffen wären zwischen 1.500 und 1.700 Bürgerinnen und Bürger.

Sollten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, wird die Stadt auf ihrer Homepage kurzfristig weitere Informationen kommunizieren. Dies sei auch der Fall, wenn sich die beiden Bombenverdachtspunkte als negativ erweisen sollten.