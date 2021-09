Verdacht auf Bomben

In Feudenheim sind zwei mögliche Bombenfunde gemacht worden. Die beiden Punkte in der Nähe der Feudenheimer Schleuse Feudenheim werden nach Angaben der Stadt am Donnerstag, 23. September, von Experten untersucht. Es handele sich ausdrücklich um Verdachtspunkte, nicht um tatsächliche Funde. Sollte sich der Verdacht bestätigen und eine Entschärfung erforderlich sein, wäre eine Evakuierung der umliegenden Wohngegend notwendig.

Daher werden Anwohner gebeten, sich ab Donnerstag über die städtische Homepage sowie die lokalen Medien zu informieren, um gegebenenfalls kurzfristig reagieren zu können. Sollte es zu einer Evakuierung kommen, kommuniziert die Stadt weitere Infos auf ihrer Homepage (www.mannheim.de). Dort wird auch darüber informiert, sollten sich die Verdachtspunkte als falsch erweisen. mik/see