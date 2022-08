Verbundenes Radnetz gewünscht

Im Rahmen der Beteiligung zum „Masterplan Mobilität“ hatte die Stadt zu einer Online-Umfrage aufgerufen. Mehr als 900 Interessierte nahmen daran teil. Das hat die Verwaltung jetzt mitgeteilt. Das Ergebnis: Ein deutlicher Wunsch bestehe nach einem zusammenhängenden Radnetz.

„Wir freuen uns über die große Resonanz und die klaren Ergebnisse: Insbesondere ein durchgängig gut befahrbares Radnetz ist mehr als 90 Prozent der Teilnehmenden ‚sehr wichtig‘“, wird Bürgermeister Ralf Eisenhauer in der Mitteilung zitiert. All das unterstreiche „den erheblichen Bedarf an passender Fahrrad-Infrastruktur und den richtigen Fokus, den wir in den vergangenen Jahren gelegt haben.“ Zugleich gehe es auch darum, das Angebot an Bussen und Bahnen auszuweiten.

Radwege erwünscht, und zwar als großes Radnetz. © Lea Seethaler

Die Teilnehmenden der Befragung kamen zum Großteil aus zentralen Stadtbereichen, waren zwischen 20 und 29 Jahre alt und zeigten von vorneherein eine hohe Affinität zum Fahrrad, heißt es von der Stadt.

Zur Förderung des Radverkehrs unterstützten die Befragten auch die Planung weiterer Radschnellwege sowie Instandhalten oder Umorganisieren von Kreuzungen. Mit Abstand folgen etwa der Ausbau hochwertiger Fahrradabstellanlagen oder des Fahrradverleihsystems. Im ÖPNV wünschten sich die Befragten eine Weiterentwicklung des Nahverkehrsnetzes oder eine Bevorrechtigung der Stadtbahnen und Busse im Straßenverkehr. Eine Verringerung des Angebots in den kleinteiligen Stadtteilen und eine Reduzierung auf einzelne Vorzugslinien stießen hingegen auf geringere Zustimmung.

Ein kleiner Teil der Befragten kam auch aus den angrenzenden Städten Ludwigshafen, Heidelberg und Viernheim, so die Stadt. Teilnehmer konnten wählen, welche zwei gleichgestellten Szenarien sie präferieren: das Szenario „Angebotsoffensive“ mit einem Fokus auf dem Ausbau des ÖPNV-Angebots oder das Szenario „Aktiv und multimodal“ mit einem Fokus auf der Radmobilität. Ergebnisse im Detail sind zu finden unter www.bit.ly/3QEFpzD im Downloadbereich. red/see