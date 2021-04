Mannheim. In einer Gaststätte auf der Friesenheimer Insel haben sich 13 Personen bewirten lassen. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Samstagmittag eine Gaststätte überprüft, da der Polizei Hinweise vorlagen, dass in dieser Gaststätte entgegen der derzeit gültigen Corona-Beschränkungen Gäste bewirtet werden. Bei der Kontrolle des Lokals in der Industriestraße wurde festgestellt, dass sich darin tatsächlich 10 Männer und drei Frauen aufhielten und Getränke konsumierten. Bei der Überprüfung der Gäste wurden mehrere Baseball-Schläger, ein Paar sogenannte Quarz-Handschuhe und geringe Mengen verschiedener Drogen aufgefunden. Gegen sämtliche Anwesenden wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung gefertigt. Zudem wird nun wegen Drogenbesitzes und Verstößen gegen das Waffengesetz gegen mehrere Gaststättenbesucher ermittelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

AdUnit urban-intext1