Verbotenes Autorennen in Neckarau - weitere Teilnehmer ermittelt

Mannheim. Nach einem illegalen Autorennen auf der B 36 zwischen Mannheim und Schwetzingen hat die Polizei nun die beiden weiteren Teilnehmer ermittelt. Der 31-jährige Fahrer des BMW und der 30-jährige VW-Fahrer konnten nach Angaben der Beamten von der Ermittlungsgruppe "Poser" identifiziert werden.

In der Nacht auf Freitag, 2. Juli, hatten sich die Autofahrer mit ihren Fahrzeugen ein verbotenes Rennen geliefert. Einer Streife der Verkehrspolizei Mannheim fielen die Fahrzeuge – ein Audi Q 5, ein 3er BMW und ein VW-Polo GTI – kurz vor Mitternacht in der Neckarauer Straße auf, als diese zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts unterwegs waren. Die Beamten folgten ihnen daraufhin und dokumentierten deren Fahrweise. Während der 38-jährige Audi-Fahrer in der Brühler Landstraße am Ortseingang von Schwetzingen gestoppt werden konnte, gelang es den beiden anderen Fahrzeugen, zu entkommen.

Die Fahrzeuge des 31-Jährigen und des 30-Jährigen wurden zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Auch die Führerscheine der beiden ermittelten Fahrer wurden einbehalten. Die Ermittlungen wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gegen alle drei beteiligten Fahrer dauern an.