Veranstaltungsreihe zu Normandie zeigt in Mannheim Vielfalt der Region

Normandie bedeutet für viele: Urlaub. Le Mont-Saint-Michel, Étretat und Giverny sind beliebte Ziele. Dass die Region in Nordwesten Frankreichs für mehr steht, will eine Veranstaltungsreihe am Freitag und Samstag in Mannheim zeigen.

Wie das Institut Français mitteilt, ist der Anlass zu den „Journées Normandes“ der 60. Jahrestag der Versöhnung der einstigen Kriegsgegner Frankreich und Deutschland. Für Christian Specht, Erster Bürgermeister in Mannheim und OB-Kandidat der CDU, sind die Normannentage „ein starkes Signal für die deutsch-französische Freundschaft“.

Die bilingualen Veranstaltungen finden im Florian-Waldeck-Saal im Zeughaus Mannheim statt. Sie werden simultan übersetzt, der Eintritt ist kostenlos.

Über die Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen und der Europäischen Union diskutiert am Freitag der Mannheimer Politikprofessor Thomas König mit seinem französischen Kollegen Jacques-Pierre Gougeon. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr.

Technologie von iPhones stammt aus der Normandie

Die Einzigartigkeiten der Normandie stellt am Samstag ab 13.30 Uhr Tourismus-Direktor Michael Dodds vor. Dabei soll es nicht nur um Urlaub gehen: Die Normandie habe in den vergangenen Jahren das tägliche Leben revolutioniert, heißt es in der Ankündigung. Etwa die Gesichtserkennung der neuesten iPhones stamme von einem Start-Up aus der Normandie.

Normannen in Mannheim - bis zum 26. Februar zeigen die Reiss-Engelhorn-Museen eine Sammlung, die die Kulturgeschichte der Region vorstellt. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Musée de Normandie in Caen. Besondere Exponate zeigen Kuratoren beider Museen am Samstag ab 15.30 Uhr in einer Präsentation.

Regionale Künstler präsentieren ihre Werke

Kleine Forscher können am Samstag ab 11 Uhr den Normannen auf die Spur gehen: Das Kinderprogramm „Normanne für einen Tag“ bietet eine Rallye mit einem Entdecker-Heft durch die Ausstellung. Die Kleinen können sich bei der Besichtigung als Normannen verkleiden und fotografieren lassen.

„Wohin geht die Welt im Jahr 2023?“- zu dieser Frage wagen der ehemalige Europa-Minister Alain Lamassoure, der Vizepräsident der Normandie und weitere deutsch-französische Experten den Blick in die Glaskugel. Die Nachrichtenchefin des „MM“, Madeleine Bierlein, moderiert die Podiumsdiskussion am Samstag ab 17.30 Uhr.

An beiden Tagen treten im Foyer des Zeughauses Talente der Normandie auf. Juwelierin Claire Cachelou zeigt Schmuck, andere regionale Erzeuger präsentieren ihre kulinarische und künstlerische Ware.