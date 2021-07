Veranstaltungsreihe ändert Namen: Aus „Querdenken“ wird jetzt „Neudenken“

Mannheim. Sie wollten „den Dingen auf den Grund gehen, den Blickwinkel verändern und Grenzen sprengen – sprich Querdenken“, begründeten 2008 die Wirtschaftsjunioren den Titel der Veranstaltungsreihe, die sie damals im John-Deere-Forum mit prominenten Referenten ins Leben gerufen haben. Nun steht ein neuer Termin an, jedoch mit anderem Titel. „Neudenken“ nennt die Vereinigung junger Unternehmer und Führungskräfte unter 40 Jahren in Betrieben der Industrie- und Handelskammer nun den Abend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Veranstaltungsort: das John-Deere-Forum auf dem Lindenhof. © John Deere

Lockte er zuletzt meist über 500 Zuhörer an, findet die Veranstaltung nun – nach einjähriger Pause wegen der Corona-Pandemie – am Mittwoch, 14. Juli, um 19 Uhr digital, live aus dem John-Deere-Forum, statt.

Man wolle weiter „aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen adressieren, um wachzurütteln und neue Impulse für die Zukunft zu geben“, so die Wirtschaftsjunioren. Den Titel habe man aber geändert, weil sich im Zuge der Corona-Pandemie eine gesellschaftliche Strömung hinter dem Begriff „Querdenken“ vereint habe, mit der man keinesfalls verwechselt werden wolle. „Sowohl John Deere als auch die Wirtschaftsjunioren als überparteilich agierender und weltoffener Verband distanzieren sich von dieser Strömung“, stellt die Vereinigung klar. Mit der Änderung des Markennamens wolle man zeigen „dass wir als junge Wirtschaft lösungsorientiert agieren, besonders in Krisenzeiten“, so der Kreissprecher Maximilian Schulz.

Buchautor und Philosoph zu Gast

Unter der Überschrift „Offenheit oder Selbstdarstellung? Was Diversität und Inklusion für Unternehmen bedeuten“ werfen die Junioren am 14. Juli die These auf, dass alle Menschen und alle Unternehmen moralische Selbstdarsteller sind. „In einer digitalen Welt ist Moral eine kostbare Währung, daher ist für Unternehmen der Druck gestiegen, ihre Fortschrittlichkeit besonders deutlich zur Schau zur stellen, und so wird vermehrt versucht, anderen eindeutig zu signalisieren, dass die Unternehmen die Guten sind und auf der richtigen Seite stehen“, so Susanna Becker, die Projektleiterin der Veranstaltung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Preisfrage laute daher, wie unterscheidet man die aufrichtigen Ansätze von den Trittbrettfahrern, die sich lediglich inszenieren, etwa mit Klimaschutz-Themen („Green Washing“) oder mit Gender-Themen („Purple Washing“)? Als Gast zu diesem Thema begrüßen die Wirtschaftsjunioren Philipp Hübl. Er ist Philosoph, Gastprofessor an der Universität der Künste Berlin und Autor der Bücher „Die aufgeregte Gesellschaft“ (2019) und „Bullshit-Resistenz“ (2018) sowie von Beiträgen in der Zeit, FAZ, taz, Welt, NZZ und im Handelsblatt. Ulrike Reinhard wird den Abend moderieren.

Eine Anmeldung ist unter www.wirtschaftsjunioren.org möglich.