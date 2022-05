Veranstaltung in Mannheimer Abendakademie: Mit „@-Ed" gegen das Dauer-Gedaddel

Bereits früh kommen viele Kinder mit Computer- oder Handyspielen in Berührung. Wie man Kinder bereits in der Grundschule auf einen gesunden Umgang mit Computerspielen vorbereiten kann, steht bei einer suchtpräventiven Veranstaltung am Donnerstag, 19. Mai 2022, ab 18.30 Uhr, in der Abendakademie Mannheim, U1, 16-19, im Mittelpunkt.

Nicht zuletzt aufgrund der Pandemie ist die Nutzung von digitalen Medien durch Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft präsenter geworden. Sehr viele Grundschulkinder besitzen bereits ein internetfähiges Handy und nutzen diese Technik auch. Computerspiele sind ebenso in dieser Altersgruppe präsent, somit kann sich bereits früh eine Suchtgefährdung entwickeln.

Lehrerinnen, Eltern, pädagogischen Fachkräften sowie sonstigen Interessenten wird bei der Abendveranstaltung das suchtpräventive Theaterstück „@ Ed und ich“ zum Thema Computerspielsucht in der Grundschule vorgestellt. Nach der Theateraufführung wird das Theaterstück gemeinsam mit den Schauspielerinnen nachbesprochen. Es folgt eine Gesprächsrunde mit zwei Lehrerinnen und einer Suchtberaterin sowie Suchtpräventionsfachkraft zu Fragen der Suchtprävention.

Die Veranstaltung ist ein Multiplikator-Angebot der Projektarbeitsgruppe Digitale Medien des Kommunalen Netzwerks für Suchtprävention und Suchthilfe (KNS) Mannheim in Kooperation mit der Mannheimer Abendakademie.

Eine Teilnahme ist sowohl in der Abendakademie als auch via Live-Stream über YouTube möglich. Für beides ist eine Anmeldung bei der Abendakademie erforderlich unter Tel. 0621/1076150 oder im Internet.

abendakademie-mannheim.de

