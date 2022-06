Veranstaltung des DGB Mannheim: Theologin berichtet aus Brasilien

Mannheim. Der Arbeitskreis „Solidarität mit brasilianischen Gewerkschaften“ des DGB Mannheim organisiert für Donnerstag, 9. Juni, um 19 Uhr eine Veranstaltung mit Monika Ottermann aus São Paulo zum Thema „Der Kampf der Wohnungslosen in Brasilien“.

Monika Ottermann, ist eine deutsche Theologin und Religionswissenschaftlerin. Nach langjähriger Arbeit in Palästina ging sie im Kontext der Befreiungstheologie 1989 nach Brasilien, um in Basisgemeinden, Sozialpastoralen und lateinamerikanischer Bibelauslegung zu arbeiten. Die ersten zwölf Jahre lebte sie im Amazonas-Randgebiet. Dann zog sie nach São Bernardo do Campo, eine Industriestadt im Großraum von São Paulo. Seit einigen Jahren lässt sie die religiösen Aktivitäten ruhen, verdient ihren Lebensunterhalt mit Übersetzungen und ist Aktivistin der Wohnungslosenbewegung Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

In ihrem Vortrag wird Ottermann einen Überblick über die Lage in Brasilien geben, die im Jahr der Parlamentswahlen besonders angespannt ist, und über die Aktivitäten von MTST berichten.