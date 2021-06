Veranstalter plant September-Termin

Der Krempelmarkt-Veranstalter Freiraum plant mit „vorsichtigem Optimismus“, den nächsten Gebraucht-Markt am Samstag, 11. September, stattfinden zu lassen. „Prämisse bei allem Optimismus ist aber die Vermeidung von Risiken für unsere Besucher, Verkäufer und für uns als Organisatoren“, wie Vorsitzender Uwe Gieseler mitteilte. Man wolle aber dennoch mit den Einnahmen die Spendentätigkeit für soziale, ökologische und kulturelle Aktivitäten wieder aufnehmen. Die beiden in diesem und im kommenden Monat terminierten Krempelmärkte wurden daher abgesagt, im August steht ohnehin die Sommerpause an. Gieseler: „Drücken Sie uns und allen Marktfreunden die Daumen, dass die Inzidenz weiter sinkt und auch für uns Lockerungen erfolgen können.“ lang

Info: Mehr Info: www.mannheimer-krempelmarkt.de