Mannheim. Einen Schaden von rund 3000 Euro hat ein Unbekannter in der Neckarstadt-Ost verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Samstag gegen 22.45 Uhr ein Mann beobachtet, wie er an einer Bankfiliale in der Schimpertstraße den Türgriff abriss und ein Glaselement einschlug, bevor er mit dem E-Scooter in Richtung Waldhofstraße flüchtete. Er trug eine weiße Jacke, blaue Jeans und weiße Schuhe. Hinweise bitte beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621 3301 0 melden.

