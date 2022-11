Vandalismus-Fälle sorgen für Empörung

In den letzten Wochen und Monaten ist es in Mannheim immer wieder zu Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum gekommen. Wie die Stadt mitteilt, hat die Verwaltung in zwei Fällen Anzeige erstattet und Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Es handelt sich um Fälle im Stempelpark sowie an der Calisthenics-Anlage unter der Kurpfalzbrücke.

Mehrere Fälle von Vandalismus am Lindenhofplatz (v.l.), an der Calisthenics-Anlage unter der Kurpfalzbrücke und im Käfertaler Stempelpark. © Stadt Mannheim

Viele Verpackungen nicht im Müll

Im Stempelpark wurden Eimer mit weißer Farbe über die Picknicktische ausgekippt, ebenso wurde die Farbe auf die angrenzenden Sitzbänke verteilt. Der Park im Stadtteil Käfertal ist nach seiner Sanierung erst Mitte Mai wieder eröffnet worden. Bereits zuvor waren der Bauzaun umgeworfen, beschädigt und zerstört, Spielgeräte mit Graffiti beschmiert und die gesperrte Rasenfläche beschädigt worden. Im Sommer wurde der Gummibelag der Calisthenics-Anlage unter der Kurpfalzbrücke ausgetauscht. Unbekannte warfen den Bauzaun um und beschädigten den frisch verlegten neuen Boden mit Ritzereien und Fußspuren, sodass dieser erneut getauscht werden musste. Die verantwortliche Baufirma hatte die Vorfälle zur Anzeige gebracht.

Auf dem neu gestalteten Lindenhofplatz wurden die Kanten der Bankelemente durch Skateboarding zerkratzt. Laut Stadt liegen die Kosten für den Ersatz der Betonelemente mit den aufwendig abgerundeten Ecken im hohen fünfstelligen Bereich. Auch am Marktplatz Rheinau meldeten Bürger, dass die Bänke zum Skateboarding missbraucht wurden. Ein weiteres Problem auf allen öffentlichen Plätzen sind Graffiti und Abfälle, die nicht in die Müllbehälter entsorgt werden. Insbesondere Essens- und Getränkeverpackungen werden häufig liegengelassen. Ein weiterer Vandalismus-Schwerpunkt ist die Grillstelle am Karlsstern im Käfertaler Wald. Sie ist derzeit wegen Schäden geschlossen.

Die CDU-Gemeinderatsfraktion reagierte auf die Meldung der Stadt zur Vandalismus-Thematik. Vandalismus müsse konsequent bekämpft werden, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Die Fälle von Vandalismus und Zerstörungen der letzten Zeit machten betroffen, so die CDU. Der Schaden sei für die Allgemeinheit enorm und müsse mit viel Geld der Bürgerinnen und Bürger wieder behoben werden, so die Politiker. „Es ist richtig und wichtig, dass die Stadt und alle Betroffenen Anzeige erstatten“, wird der CDU-Fraktionsvorsitzende Claudius Kranz in der Mitteilung zitiert. „Polizei und städtische Polizeibehörde müssen Überwachung und Ermittlung hier deutlich erhöhen. Die Schäden sind aktuell so massiv, dass man hier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann.“

Die CDU-Gemeinderatsfraktion fordert die Verwaltung auf, „alles zu unternehmen, um die Verursacher zu ermitteln und neben abschreckenden Strafen auch entsprechenden Schadenersatz geltend zu machen“. Denn es sei „auch nicht nur der Schaden an und in öffentlichen und privaten Einrichtungen, Plätzen, Parks, Spielanlagen“, der entstehe. „Oft müssen nach den Vandalismusschäden die Orte monatelang gesperrt werden und können nicht mehr genutzt werden.“ So betont auch die CDU: Die Grillstelle am Karlstern sei gesperrt und am Lindenhofplatz seien nun die Bänke unbenutzbar. Nicht weniger schwer „wiegen die Verschmutzungen und Beschädigungen durch Schmierereien, Aufkleber“ und Müllablagerungen auf vielen Plätzen in fast allen Stadtteilen. (mit red)