Mannheim. Das Gemeindehaus der Evangelischen Schönaugemeinde in Mannheim ist am Wochenende Opfer von Sachbeschädigung geworden. Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ein Fenster des Gebäudes im Bromberger Baumgang beschädigt. Außerdem wurden mehrere Pflanzen aus der Erde gerissen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro.

