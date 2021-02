Mannheim. Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag auf der Liegewiese des Rheinauer Sees randaliert und einen neu gepflanzten Baum mit Schutzhalterung herausgerissen. Des Weiteren seien Müll und großflächig verteilte Scherbenhaufen sowie ein im See liegender Mülleimer vorgefunden worden. Ein Zeuge habe die Polizei am Samstagmorgen über die Verwüstungen informiert.

Wie die Beamten mitteilten, wurden Baum und Mülleimer wieder aufgestellt, Müll und Scherben beseitigt. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 0621/833970 zu melden.