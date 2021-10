US-Stars gastieren im Mannheimer Musikclub Ella & Louis

Mannheim. Mehrere US-Größen stehen in nächster Zeit auf der Bühne des Mannheimer Musikclubs Ella & Louis. Bereits am Montag, 4. Oktober, um 19 und um 21 Uhr tritt dort der Saxofonist Harry Allen als Stargast des Martin Sasse Trios auf. Allen ist ein von der Kritik gefeierter Neo-Swingmusiker in der Tradition von Coleman Hawkins und Ben Webster. Am 11. Oktober, 19 und 21 Uhr, ist die 92-jährige Jazz-Legende Sheila Jordan mit der Band Line For Ladies zu erleben. Am 29. Oktober ist der Detroiter Sänger Travon Anderson mit seiner Band zu Gast. US-Drummer Adam Nussbaum spielt am 5. November mit dem Johannes Mössinger Quartet. Und schließlich gastiert die Top-Fusionband Yellowjackets mit Saxofonist Bob Mintzer am 12. November im Ella & Louis. Infos zu Konzerten und Karten.

