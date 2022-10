Urteil zum Mannheimer Mietspiegel erwartet

Mannheim. Das Mannheimer Landgericht wird an diesem Mittwoch um 10 Uhr sein Urteil zum örtlichen Mietspiegel verkünden. Die maßgeblich vom Eigentümerverband Haus und Grund unterstützte Klägerin will erreichen, dass alle Wohnungen der städtischen Tochtergesellschaft GBG aus der Statistik herausgerechnet werden.

Dann würden die ausgewiesenen Vergleichsmieten entsprechend steigen, was bei Neuvermietungen steigende Preise zu Folge haben könnte. Bereits in der mündlichen Verhandlung im September haben die Richterinnen sehr deutlich gemacht, dass sie keine Bedenken gegen die Einbeziehung der GBG-Wohnungen in den Mannheimer Mietspiegel haben, sondern diese sogar für geboten halten.

Daher wird erwartet, dass die Klage auch in zweiter Instanz abgelehnt wird. Offen ist nur, ob wie von Haus und Grund gewünscht eine Revision beim Bundesgerichtshof zugelassen wird.