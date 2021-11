"Unzufriedene" Kundin wird handgreiflich gegenüber Sicherheitsmitarbeitern

Mannheim. Eine „unzufriedene“ Kundin einer Agentur für Arbeitsmarktdienstleistungen in der Mannheimer Innenstadt ist am Mittwochvormittag gegenüber drei Sicherheitsmitarbeitern handgreiflich geworden. Nach Angaben der Polizei verweigerten ihr die Mitarbeiter den Zutritt zu der Agentur in den M-Quadraten, woraufhin die 50-Jährige die drei Männer beleidigte, nach ihnen trat und schließlich mit Pfefferspray gegen sie sprühte. Die Mitarbeiter erlitten hierdurch leichte Verletzungen. Gegen die Frau wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

