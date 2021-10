unvergessene Geschichten

im Studium seine politische Stimme fand und warum Ursula Bohrer zuerst studieren statt heiraten wollte. untrennbar mit der Geschichte der Universität Mannheim verbunden sind.

Schmelzkäse und Toast begnügen und an nassen Kleidern vorbei drücken, die sie quer durchs Zimmer auf einer Wäscheleine trocknet. Ihre Diplomarbeit wird sie hier ohne Heizung auf der Schreibmaschine und dafür mit Mütze und Handschuhen schreiben, „die Verzweiflung beim Tippen “, so Bohrer, „war groß!“

Dass das Studium in Mannheim auch sein Leben maßgeblich geprägt hat, davon ist der heute 77-jährigen Axel Weber überzeugt, der unzählige Kartons voller Studentenzeitungen und Flugblätter im Keller aufbewahrt hat: „Ich verdanke der Uni mehr als der Schule, denn sie hat mich auf meinen eigenen Weg geführt.“ Für sein Studium muss der gebürtige Mannheimer 450 Mark pro Semester zahlen, er tritt ein Jahr später als Sozialreferent dem allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) bei. Mit 23 Jahren wird er dann Präsident des Studierendenparlaments. Und erlebt, wie die Wirtschaftshochschule zur Universität wird. „Wir sind nun einige Probleme ärmer...“, zitiert der „Mannheimer Morgen“ die Reaktion des damaligen und bis dahin jüngsten Rektors der Hochschule, Kurt Bochardt, zur Namensänderung.

Nur einen Tag zuvor hat der Innenminister Walter Krause die Umbenennung quasi in einem Nebensatz auf einer Podiumsdiskussion an der Hochschule verkündet. Das Fazit des „MM“-Reporters nach der Äußerung: Die Universität kam schneller als erwartet. „Der Begriff ist etwas besonders und war überfällig, denn die Wirtschaftshochschule hatte sich bereits ein breites Fächerspektrum aufgebaut“, ordnet Historiker Philipp Gassert diesen Meilenstein in die Geschichte ein. Mit der Änderung kommen laut „MM“-Bericht auch einige Erleichterungen wie vereinfachte Berufungsverfahren für Lehrende und Lernende, besonders an der Philosophischen Fakultät. Das neue Firmenschild „müsste sich auch werbend auf die Nachfrage auswirken“, heißt es in dem Artikel. Und signalisiere künftigen Bewerbern auch, dass man hier nicht nur Wirtschafts- und Sozialwissenschaften samt Fachrichtungen studieren kann, sondern auch Rechtswissenschaften oder Psychologie.

Während die Umbenennung und Umsetzung zur Universität Rektorat, Stadt und Politik beschäftigt, finden die Mannheimer Studierenden ihre eigene Stimme: Sie fordern ein konkretes Mitspracherecht etwa beim „Numerus Clausus, zwangsweiser Exmatrikulation, experimentellen Zwischenprüfungen und der soziokulturellen Egalisierung bei einem überfälligen Ausbildungsförderungsgesetz“, heißt es in Zeitungsberichten. Wie sehr das die jungen Studis beschäftigt, zeigt der Titel der Studentenzeitung „Die Ampel“, die im Juli 1967 erscheint: Dort werfen die jungen Zeitschriftenmacher die Frage auf: „Wie weit geht das politische Mandat der Studenten?“

„Parallel zur Umbenennung haben wir uns als Studierende politisiert und sind damit einem bundes- und weltweiten Trend gefolgt“, erinnert sich der Betriebswirt Weber, der damals den renommierten Marketing-Experten Hans Raffée als seinen Doktorvater gewinnen kann. In zahlreichen Protestaktionen machen zu dieser Zeit vor allem Studierende bundesweit und in Berlin ihrem Unmut über die innen- und außenpolitische Situation Luft. Aber in Mannheim, so Weber, bleibt es eher ruhig: Hin und wieder werden lediglich Vorlesungen gestört oder blockiert.

Eine Aktion im November 1966 sorgt aber für Aufsehen: Weil es an der Uni aus studentischer Sicht zu wenig Parkplätze gibt, greifen „die Studiosi selbst zur Schippe: Mit einem generalstabsmäßig vorbereiteten Angriff wollen sie mit einem Schlag ein brennendes Problem aus der Welt schaffen, die Parkplatznot“, schreibt die Lokalpresse. „Jeder zweite von uns fährt einen Wagen“, wird dabei eine Asta-Sprecherin zitiert. „Das waren einzelne Gruppen, von 3000 Studis waren 1000 Autofahrer! Am Ende hat sogar ein lokales Unternehmen mit einer Planierraupe geholfen, den Parkplatz zu bauen – die Stadt wusste von nichts“, erzählt der pensionierte Unternehmer. Zwar besitzt auch Weber damals ein Auto. Das dient ihm bis dahin aber nur für einen Zweck: Um nach Heidelberg zu fahren, schließlich tobt dort das Nacht- und Studentenleben in Clubs wie der Tangente. Seine künftige Frau lernt Weber in der Studentenkneipe „die Pupille“ in Mannheim kennen – denn mit der Namensänderung zur Uni blüt auch das Studentenleben in der Quadratestadt auf.

Berühmt und berüchtigt sind da schon die Feten der Norweger, durch die auch die legendäre Schneckenhofparty geboren wird. In den 1960ern ist jeder zweite Studierende aus dem Ausland aus Norwegen, schließlich erhalten sie für das Studium in Deutschland ein Stipendium. „Wir nannten sie die Kapitäne der Wirtschaft, die waren wirklich außer Rand und Band“, berichtet Ursula Bohrer. Ihr Examen macht sie 1961 und heiratet acht Tage später den akademischen Direktor des Auslandsamts der Hochschule, Kurt-Friedrich Bohrer. Das beschert ihr neben Dramen mit norwegischen Studierenden auch drei Mal in der Woche Besuch von Gästen aus der ganzen Welt im heimischen Wohnzimmer. Denn der Auslandsamtsleiter aus Leidenschaft betreut trotz vier gemeinsamer Kinder alle ausländischen Gäste der Uni mit viel Herz: egal ob Dozentinnen, Professoren, oder studentische Königssöhne und -töchter, ob aus Indien, den USA, Asien, Afrika, England oder dem damaligen Jugoslawien.

Große und kleine Sorgen der Norweger

„Er war zuständig für große und kleine Sorgen, besonders bei den Norwegern“, verrät Bohrer und muss lachen. Weil die aber nicht trinkfest sind und unbekümmert durchs Studium laufen, klingelt bei den Bohrers ständig das heimische Telefon: Mal ist es die Ausländerbehörde wegen verlorener Pässe, mal fehlt die Zulassung oder der Prüfling selbst, der seine Klausur verschläft. „Ein Norweger hat mal zu mir gesagt: ’Man ist nie ungetröstet aus Bohrers Büro gekommen’“, erinnert sich die 85-Jährige. „Das Studium in Mannheim war ein Garant, in Norwegen Karriere zu machen“, weiß auch Historiker Philipp Gassert. Der gute Ruf der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung lockt so einige aus dem Königreich Norwegen nach Mannheim. Denn das sogenannte Ruhrgas-Stipendium für den Studienaufenthalt in der Quadratestadt belebt 15 Jahre lang den Austausch zwischen Studierenden und Forschenden.

Ob sie sich nach dieser turbulenten Zeit nicht doch manchmal fragt, wie ihr Leben als Schneiderin verlaufen wäre? „Es war gut, dass sich alles so entwickelt hat!“, sagt die vierfache Mutter und Großmutter vieler Enkel. Ursula Bohrer hält bis heute Kontakt zur Uni und ist Mitglied im Absolventum, einem der größten Studierendenverbände in Deutschland, gegründet von Marketing-Professor Hans Raffée. Auch ihre Lust aufs Lernen ist Bohrer selbst in der Rente nicht verloren gegangen – bis 1995 hat die Seniorin acht Jahre lang als Gasthörerin Vorlesungen zur Kunstgeschichte besucht.