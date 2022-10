Unterstützung für das Kinderhospiz

Auf ungewöhnliche Art hat sich die Mannheimer Gewerkschaft der Polizei (GdP) bei den Einsatzkräften von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und THW für ihre Arbeit während der Pandemie bedankt – und gleichzeitig für den guten Zweck Geld gesammelt: Zusammen mit der GdP-Jugendorganisation „Junge Gruppe“ Baden-Württemberg hatte die GdP bereits im September eine Royal-Bluelight-Party für Einsatzkräfte der „Blaulichtfamilie“ organisiert. Rund 450 Gäste kamen nach eigenen Angaben in den Blue Tower nach Mannheim, wo Künstler wie Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheim) kostenlos für die gute Sache auftraten.

Der Erlös aus der Veranstaltung ist nun an den Verein Kinderhospiz Sterntaler gespendet worden, wie die GdP mitteilt. Dafür versammelte sich die „Blaulichtfamilie“ mit ihren Fahrzeugen im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses und Mannheims GdP-Chef Thomas Mohr überreichte den symbolischen Scheck mit insgesamt 3863,17 Euro an Geschäftsführerin Anja Hermann und Linnford Nnoli, dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. „Wir sind stolz und dankbar für den Beistand von Menschen, die für unsere kleinen Heldinnen und Helden selbst so etwas wie ,Superhelden’ sind“, sagte Nnoli laut Mitteilung. Der GdP-Landesjugendvorsitzende Jonas Witzgall, der die Idee für die Royal-Bluelight-Party hatte, freute sich über so viel Engagement: „Alle waren mit Herzblut dabei. Selbst beim Feiern steht die Hilfsbereitschaft für unsere Mitmenschen an erster Stelle.“ red