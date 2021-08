Unterschied Wohn- und Arbeitsort

Wer sich mit der Einkommenssituation der Menschen in Mannheim und Heidelberg näher beschäftigt, stößt auf einen interessanten Befund: Zwar verdienen die Heidelberger im Durchschnitt mehr als die Mannheimer. Betrachtet man jedoch nicht den Wohnort der Personen, sondern den Arbeitsort, dreht sich das Bild: So verdienten Menschen, die in Mannheim arbeiten, im vergangenen Jahr im statistischen Mittel 4037 Euro brutto im Monat – und damit etwa 60 Euro mehr als die, die in Heidelberg beschäftigt sind. Letztere kommen auf einen Wert von 3978 Euro.

Die Erklärung für diesen Befund ist sicherlich in der Beziehung der beiden Städte zu ihrem Umland zu suchen: „Mannheim ist hochattraktiv als Arbeitsort“, sagt Jens Hildebrandt, Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales bei der hiesigen Stadtverwaltung. „Aber man hat hier nicht unbedingt seinen Lebensmittelpunkt, sondern wohnt oftmals im näheren und weiteren Umland.“ Das belegen auch die Pendlerzahlen des Statistischen Landesamtes. Demnach pendeln rund 120 000 Menschen nach Mannheim ein, während etwa 50 000 von hier aus zu ihrem Arbeitsplatz in eine andere Kommune fahren.

Auch Heidelberg ist eine Einpendler-Hochburg: Von den knapp 120 000 Beschäftigten dort kommt mehr als die Hälfte aus dem Umland. Die Zahl der Auspendler liegt bei knapp 25 000. Allerdings zeigen Untersuchungen, dass diese ein überdurchschnittlich hohes berufliches Anforderungsprofil haben. Es sind also tendenziell Besserverdienende, die in Heidelberg leben, aber etwa in Walldorf, Weinheim, Ludwigshafen oder Mannheim arbeiten.

In der Region mit Abstand vorne liegt beim Einkommen am Arbeitsort übrigens Ludwigshafen: Wer dort beschäftigt ist, verdient im Schnitt 4685 Euro. mig/dk

