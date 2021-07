Unterer Luisenpark Kleinspielfeld gesperrt

Mannheim. An der Sportanlage im Unteren Luisenpark sind Sanierungsarbeiten erforderlich, „um die Qualität dieser Anlage zu erhalten“, teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Die Rinnensanierung auf der Rundlaufbahn wird abschnittsweise durchgeführt. Es werden hierfür temporär einzelne Abschnitte saniert, damit es nicht zu großen Einschränkungen komme. Um das Kleinspielfeld in Kunststoffausführung zu erneuern, müsse dieses jedoch ab Mitte nächster Woche für zwei bis drei Wochen gesperrt werden.

