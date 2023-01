Unter Drogeneinfluss, mit Drogen im Auto und ohne Führerschein in Mannheim unterwegs

Mannheim. Unter Drogeneinfluss, mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs gewesen ist ein Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen in Mannheim. Nach Angaben der Polizei stoppte eine Streife den Mann gegen 1.45 Uhr vor dem Wasserturm und kontrollierte ihn.

Als der Autofahrer nach seinem Führerschein befragt wurde, teilte dieser spontan mit, dass er ihn verloren habe. Bei einer Überprüfung durch die Beamten stellte sich jedoch heraus, dass der Fahrzeugführer ein bestehendes Fahrverbot hatte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer auch Drogen konsumiert hatte, weshalb er auf das Revier gebracht wurde. Dort wurde er, nachdem er auffällig nach Marihuana roch, auch durchsucht. Hierbei konnten die Beamten in der Unterhose geringe Mengen an Marihuana und Amphetamin, verpackt in zwei Plomben, finden.

Aufgrund des Konsums von Drogen in Zusammenhang mit dem Führen eines Pkw, wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer wird zudem auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Besitz von Betäubungsmitteln angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.