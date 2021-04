Unter Drogen auf E-Scooter

Ein 26-jähriger Mann war am Mittwochnachmittag unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter im Stadtteil Lindenhof unterwegs. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife in der Steubenstraße auf. Er wurde gestoppt und kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenbeeinflussung. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und reagierte auf Amphetamin und Cannabis.

Der 26-Jährige wurde daraufhin zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses sowie wegen des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt, heißt es von den Beamten. red/pol