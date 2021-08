Unter Drogen am Steuer eines Lkw

Ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluss ist ein 22-jähriger am Montagabend auf dem Waldhof mit einem Lkw gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann gegen 19.40 Uhr der Verkehrspolizei auf, weil er in der Schienenstraße zu schnell in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Ladung völlig ungesichert transportiert wurde und der 22-Jährige weder Ausweis noch Führerschein, aber einen Fahrzeugschein vorweisen konnte. Auf Nachfrage gab er an, nicht mehr im Besitz eines Führerscheins zu sein. Zur weiteren Überprüfung wurde der Mann auf eine Polizeidienststelle gebracht, dort führten die Beamten einen Drogentest durch, der positiv auf Cannabis reagierte. Nach einer Blutprobe wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. pol/tbö

