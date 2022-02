Unsittlich zur Schau gestellt

Die Polizei fahndet nach einem etwa 45 bis 55 Jahre alten Mann. An die Beamten gewandt hat sich eine 21-jährige Frau nach einem Vorfall, der sich am frühen Samstagmorgen gegen 1.35 Uhr zugetragen hat. Die Betroffene saß in der Roonstraße in ihrem Fahrzeug, als ihr der gesuchte Mann auffiel. Er befand sich in unmittelbarer Nähe ihres Autos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Im weiteren Verlauf stellte sich der Unbekannte ihr gegenüber unsittlich zur Schau. Nachdem sich die junge Frau durch das Klopfen an ihre Fahrzeugscheibe bemerkbar gemachte hatte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Friedensplatz“, schreibt das Polizeipräsidium in seiner Mitteilung.

Die 21-Jährige konnte den Mann wie folgt beschreiben: etwa 45 bis 55 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, schlank. Er trug eine schwarze Jacke, Jeans und eine schwarze Mütze. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Mannheim. Zeugen oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon 0621/174 33 10, oder der Kriminalpolizeidirektion, Telefon 0621/174 44 44, aufzunehmen. pol/bhr

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2