Da wird gerannt, gesprungen, gejohlt, geschrien und gelacht – alles ist anders an diesem Nachmittag und hat so gar nichts mit dem zu tun, wie man sich gemeinhin Museum vorstellt. Aber die Reiss-Engelhorn-Museen wollen eben „sichtbar in allen Generationen“ sein, erklärt Generaldirektor Wilfried Rosendahl. „Wir sind ein Museum für alle, wollen allen Menschen etwas bieten – und damit auch den

...