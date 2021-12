Unmittelbar vor WM: Weltelite der Dart-Szene kommt 2022 nach Mannheim

Mannheim. Die Weltelite des Dartsports kommt am Samstag, 3. Dezember 2022, in der Mannheimer SAP Arena zusammen. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Kurz vor der Weltmeisterschaft des Dartverbands PDC in London können sich die Stars der Szene vor dem Saisonhöhepunkt somit noch einmal bei der „1. Mannheim Darts Gala“ messen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Bühne stehen die Pfeilewerfer ab 18 Uhr. Einlass in die Arena ist ab 16.30 Uhr. Karten gibt es ab 40,90 Euro an allen Vorverkaufsstellen der SAP Arena. Business-Tickets liegen preistechnisch bei 209 Euro. Für unter Sechsjährige ist die Veranstaltung nicht zugelassen.