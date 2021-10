Universitätsklinikum Mannheim bietet Corona-Impfungen an

Mannheim. Nach der Schließung des Impfzentrums können sich Bürgerinnen und Bürger in Mannheim nun im Universitätsklinikum vor dem Coronavirus schützen lassen. Nach vorheriger Terminvereinbarung ist dies sowohl für Erst- als auch Zweitimpfungen zwischen Montag und Freitag im Zeitraum von 8 Uhr bis 16.30 Uhr möglich, teilten die Universitätsmedizin Mannheim und die Stadt am Dienstag mit. Zum Einsatz kommt der Impfstoff des Herstellers Biontech. Die Spritzen werden im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) verabreicht.

Das Mannheimer Impfzentrum auf dem Maimarktgelände hatte wie geplant am 30. September den Betrieb eingestellt. Seitdem sind die Impfungen in die Regelversorgung übergegangen und werden unter anderem auch von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten angeboten.