Union-Berlin-Fan an Straßenbahnhaltestelle überfallen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein Anhänger des FC Union Berlin ist in Mannheim im Vorfeld des DFB-Pokalspiels gegen den SV Waldhof bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei wartete der 56-Jährige am Mittwochnachmittag, gegen 15.15 Uhr, an der Haltestelle „Tattersall“ auf die Bahn in Richtung Carl-Benz-Stadion. Dabei trat unvermittelt ein unbekannter Mann an den Wartenden heran und versuchte, ihm dessen über die Schulter getragenen Angelsack zu entreißen.

Der 56-Jährige setzte sich zur Wehr und hielt den Unbekannten zunächst fest. Daraufhin kam eine zweite männliche Person hinzu und versetzte dem Geschädigten einen Faustschlag ins Gesicht, woraufhin die beiden Unbekannten mit dem Angelsack flüchteten. In dem Sack befand sich eine Fahne mit einem Fanmotiv des 56-Jährigen.

Die beiden Männer werden von der Polizei wie folgt beschrieben: Beide zwischen 20 bis 25 Jahre alt, ein Verdächtiger soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß gewesen sein, mit kräftiger Statur. Der zweite Mann soll etwa 1,80 bis 1, 85 Meter groß sein, schlanke Statur, schwarze Haare und schwarzer Vollbart. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.